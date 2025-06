Salis, il libro è un flop su Amazon e lei se la prende con le nozze di Bezos

Domenico Giordano 29 giugno 2025 a

a

a

È già capitato diverse volte in passato, ma ciò non significa che possa funzionare sempre e con tutti gli autori e i loro libri. Uno dei casi di successo più recenti ed eclatanti che tutti rammentiamo è quello di Un mondo al contrario, il libro del generale Roberto Vannacci, diventato in poche settimane grazie alla spinta dei social un bestseller. A Ilaria Salis, ad esempio, è andata male, anzi, per dirla tutta, è andata malissimo. Nel suo caso, infatti, la polarizzazione social non ha rianimato le vendite già asfittiche del libro. La polemica social innescata dalla Salis con il post contro Jeff Bezos e Lauren Sanchez, che hanno scelto Venezia per festeggiare le nozze, le avrà fatto vendere al massimo qualche copia in più del suo Vipera, il libro uscito lo scorso febbraio per Feltrinelli, in cui l’eurodeputata racconta l’arresto e la carcerazione a Budapest.

Ilaria Salis contro le nozze da favola di Bezos. Ma per vendere il suo libro usa Amazon

«Credeva di potersi comprare tutto e tutti– ha scritto la Salis - dando per scontato che, in cambio di qualche briciola, chiunque fosse pronto a servirlo». A leggere questo stralcio del post, è fuor di dubbio che gli ingredienti per una polarizzazione c’erano tutti. Molto probabilmente, la parlamentare l’ha pensato e postato artatamente per innescare una viralità, che in parte c’è stata pure se lo confrontiamo con altri post della Salis, ma che non si è poi propagata dal feed alla libreria. Una attenzione digitale che si è auto-confinata ai social media e che non ha neanche coinvolto Amazon, dove il libro è in vendita. Qui, anche ieri, il libro ha continuato a perdere posizioni.

Serviva Orban per ricompattare il campo largo. Calenda e Schlein rubano la scena a Sala

Ieri sera è passato nella classifica generale delle vendite Amazon dalla posizione 26.0319 a 30.030, mentre nelle due classifiche settoriali, Libertà e sicurezza è sceso dal numero 105 a 123, così come nella categoria Biografie e autobiografie è passato da 655 a 750. Non è andata meglio neanche nella classifica dei libri più venduti dalle librerie Feltrinelli negli ultimi sette giorni. Qui, Vipera non compare tra i primi cento e non è in classifica neanche nei libri più regalati. Un risultato che non cambia anche se andiamo a scorrere i libri più venduti nell’ultimo giorno. Niente, la vipera non morde e il suo veleno è acqua fresca.