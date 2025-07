È sempre Cartabianca, Al Bano sbugiarda Romina: "Ha detto no alla Russia? Ecco la verità"

01 luglio 2025 a

SI arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda del concerto di Al Bano in Russia aspramente criticato dall'ex moglie, Romina Power. La cantante ha scelto di esprimere pubblicamente il suo dissenso attraverso i social, con una storia su Instagram: "Mi dissocio dalla canzone Felicità cantata in Russia. Non ho accettato di prendere parte a quel concerto. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità", ha detto l'ex moglie di Albano Carrisi con chiaro riferimento alla guerra e all'invasione da parte delle truppe di Vladimir Putin dell'Ucraina.

L'ex marito nell'immediatezza delle dichiarazioni aveva parlato di "coltellata mediatica", ma martedì 1 luglio rincara la dose ospite di È sempre Cartabianca. Parlando con la conduttrice Bianca Berlinguer e con lo scrittore-alpinista Mauro Corona Al Bano tira fuori l'artiglieria: "Quattro figli insieme e mi sento dire una bugia... - afferma Al Bano - perché la verità è che Romina Power non è stata invitata e questo lo so con certezza". Insomma, "non è che ha detto 'non ci voglio andare', non è stata invitata". Il Leone di Cellino San Marco poi rincara la dose: "Quando siamo stati insieme in Russia e abbiamo cantato nel 1986, la Russia combatteva contro Afghanistan, allora andava bene?".