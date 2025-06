Al Bano ferma il concerto per una fan svenuta, poi la battuta che divide: “Una dieta...”

09 giugno 2025 a

Durante un concerto in Sardegna ieri sera, il cantante Al Bano è stato costretto a fermare l’esibizione quando una spettatrice è svenuta tra il pubblico. In un primo tempo, il performer si è preoccupato per le condizioni della donna, facendo interrompere la musica e chiedendo ai soccorsi di intervenire.

Tutto sembrava rientrare nei gesti di premura, finché Al Bano non ha cominciato a lanciare degli acuti per svegliarla per poi finire con una battuta: “Una dieta ti farebbe bene”. La frase, pronunciata con tono ironico, ha però acceso la polemica: c’è chi l’ha trovata leggera e in linea con il suo stile diretto, e chi invece l’ha considerata offensiva e fuori luogo.

La signora Deborah sviene al concerto di Albano. Lui spara acuti per svegliarla pic.twitter.com/7EvZw7Vvpy — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 8, 2025

Sui social il dibattito rimane acceso: tra chi difende la spontaneità dell’artista e chi chiede maggiore attenzione alle parole, soprattutto in situazioni delicate riguardando questioni di salute.