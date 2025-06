Al Bano torna a esibirsi in Russia: "Non temo proteste o accuse". Chi sarà con lui

08 giugno 2025 a

Al Bano Carrisi torna a cantare in Russia. L’artista pugliese, simbolo della canzone italiana per i russi, lo ha confermato annunciando un concerto a San Pietroburgo il 20 giugno. Sarà per lui la prima volta da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, che per lungo tempo lo ha allontanato da Mosca, e lo farà per la pace. Le polemiche, che la sua scelta sicuramente attirerà, le mette in conto. “Io sono amico di coloro che percepiscono la bellezza del sostantivo pace, e coloro che amano la pace devono intervenire anche con questo tipo di azioni", ha detto in un’intervista rilasciata all’Ansa.

Il cantante non sarà solo. Al contrario, ha chiesto a un'artista italiana di fargli compagnia: "Ho invitato a venire anche Iva Zanicchi, che sarà con me e i miei musicisti", ha assicurato. "Secondo me la pace sta arrivando", ha affermato per spiegare al pubblico e ai sostenitori la sua scelta. "E tutti i fautori della pace - ha aggiunto - devono intervenire, perché la guerra è una tragedia per tutti, anche per noi. I politici fanno il loro mestiere, ma tutti devono intervenire perché la parola guerra sia cancellata dal vocabolario umano".

Per lungo tempo Al Bano si è esibito in Russia, dove è stato perfino presentato al presidente Vladimir Putin. Due anni fa, poi, aveva detto che non si sarebbe recato nuovamente nel Paese che ha dichiarato guerra all'Ucraina finché non si fossero "calmate le acque" e non fosse "arrivata la parola pace". "Non temo le proteste in Italia, né le accuse di essere amico di Vladimir Putin", ha assicurato ora.