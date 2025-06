Romina gela Al Bano: "Mi dissocio". Lui replica: "Coltellata mediatica"

23 giugno 2025 a

Botta e risposta. Sui social, dove Al Bano e Romina non cantano "Felicità". Almeno stavolta. Perché i due, ex da molti anni, avrebbero discusso. Il motivo sarebbe legato al viaggio di Carrisi in Russia per il concerto di San Pietroburgo. Sui social Romina, ex moglie di Carrisi, ha lanciato un messaggio: "Mi dissocio dalla canzone 'Felicità' cantata in Russia, non ho accettato di prendere parte a quel concerto di un giorno fa. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità".

Carrisi, però, replica con una risposta che gela la Power: "Il post pubblicato su Instragram da Romina è una coltellata mediatica. Dalla madre dei miei quattro figli non me la sarei mai aspettata - ha proseguito Al Bano intervistato dall'Adnkronos -. Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto, lei si dissocia da cosa? Chi l'ha invitata a San Pietroburgo a cantare 'Felicità'? A me non risulta che lei sia stata invitata a esibirsi. Lei non era lì, cosa ne sa di quello che è succedendo di fronte all'Ermitage a San Pietroburgo? Sia in tempo di pace che di guerra c'è sempre bisogno della vitamina 'F' di 'Felicità' e i 600mila russi che erano davanti a me a San Pietroburgo l'hanno gradita 'Felicità' è una canzone che mette sempre allegria a chi la canta e soprattutto a chi l'ascolta". Tensione alla stelle tra la Power e Al Bano? Pare proprio di sì. Intanto, il cantante - che gira il mondo (migliaia e migliaia di chilometri di viaggi) incassa l'applauso dei fan di ogni età e di ogni parte del Pianeta.