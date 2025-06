Michelle Hunziker volta pagina: quel bacio appassionato che non lascia spazio ai dubbi...

Alice Antico 28 giugno 2025 a

Altro che rumors: Michelle Hunziker ha voltato pagina per davvero. Dopo mesi di indiscrezioni, avvistamenti e voci sussurrate tra le righe del gossip, arriva la conferma che tutti aspettavano. La conduttrice svizzera sta vivendo una nuova storia d’amore con Nino Tronchetti Provera, manager e imprenditore, fratellastro del più noto Marco. A svelarlo sono le immagini esclusive pubblicate da "Oggi", che ritraggono la coppia in atteggiamenti teneri e complici durante una giornata a Roma. Passeggiate mano nella mano, sguardi innamorati, sorrisi sinceri e un’aria rilassata: non c’è spazio per i dubbi. Michelle e Nino sono usciti allo scoperto con la naturalezza di chi non ha più voglia di nascondersi.

Secondo fonti vicine alla coppia, la frequentazione andava avanti da tempo ma lontano dai riflettori. Poi, una serie di segnali social, e ora questo servizio fotografico, hanno dato forma a ciò che ormai era evidente. Michelle, sempre luminosa e positiva, appare felice accanto a lui. E dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi e una relazione breve con Giovanni Angiolini, sembra aver ritrovato una stabilità. Resta tuttavia il fatto che, per ora, nessuna dichiarazione ufficiale è stata fatta dai diretti interessanti. Anche se le immagini parlano chiaro: Michelle Hunziker è di nuovo innamorata. E questa volta, fa sul serio.