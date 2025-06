Enrico Mentana, nuovo post: "Non scomparirò". Poi la precisazione: "Mai detto..."

28 giugno 2025 a

Enrico Mentana ha messo i puntini sulle "i" dopo che, per giorni, si è discusso con insistenza di un suo possibile addio a La7. Ma lo ha fatto alimentando ulteriori teorie e supposizioni. "Il 2 luglio radunerò nello stesso studio in cui ci conoscemmo 15 anni fa tutti coloro che hanno contribuito a questa lunga cavalcata", ha scritto l'attuale direttore del Tg della rete di Urbano Cairo via social. L'obiettivo è quello di ringraziare "tutti quelli che mi hanno scritto per dire la loro, in un modo o nell'altro" e di precisare che il suo non è un saluto alle scene. "Non scomparirò", ha digitato per rassicurare i suoi sostenitori. Un "saluto speciale" lo ha riservato "a tutti gli odiatori, professionali e dilettanti, e ai calunniatori malvissuti". Il post, che ha subito attirato l'attenzione di tantissimi utenti, è stato seguito da un altro messaggio. "Viste le reazioni immediate, anche di amici e addetti ai lavori: non ho mai scritto né detto che vado da qualche altra parte!!", ha chiarito Mentana.

"Devi capire quando è il momento di staccare": Mentana lascia il Tg La7

Affermazioni, queste, che sono arrivate dopo che il giornalista, nei giorni scorsi, ha lanciato sui social alcune considerazioni sul suo operato e sul lavoro fatto finora alla guida del Tg di La7. "Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del Tg La7", aveva premesso. Poi le parole che hanno mandato in tilt la rete e la stampa: "Il più grande insegnamento è un altro: devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo". "Mentana va via da La7? Ha fatto il primo post, poi il secondo e il terzo, si è risposto da solo. Io sono tranquillo, ho un rapporto con lui da 12 anni, non vedo problemi", ha detto a LaPresse il presidente di La7 Urbano Cairo, commentando il futuro di Mentana dopo i contenuti criptici che sembrerebbero preludere a un addio alla rete.