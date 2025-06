Matrimonio di Bezos a Venezia, è mistero sul cantante del gran finale. Il pranzo nel locale iconico

28 giugno 2025 a

a

a

È tutto pronto a Venezia per l'ultima serata del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez, in programma questa sera, sabato 29 giugno, nelle Tese dell'Arsenale, struttura di proprietà del Comune, che accoglierà la festa da ballo in onore dei neo sposi. L'area è già da giorni oggetto di intensi preparativi, con camion in arrivo carichi di piante e fiori, tavoli, bicchieri e piatti, attrezzature tecniche. L'accesso all'area è vietato a chiunque, inclusi i canali interni, che saranno presidiati dalla Capitaneria di porto e dalla Marina Militare. Le Tese su tre lati confinano con la laguna e su un lato con la zona militare. L'evento esclusivo per i 200 ospiti vip vedrà una sicurezza rafforzata. Inizialmente, la festa finale era prevista alla Scuola Grande della Misericordia, ma è stata spostata all'Arsenale per motivi logistici e per evitare contestazioni da parte dei comitati "No Time for Bezos".

Ilaria Salis contro le nozze da favola di Bezos. Ma per vendere il suo libro usa Amazon

Nel frattempo, resta il massimo riserbo sul''artista che si esibirà per la gioia dei neo sposi e i loro invitati. Dopo la smentita della presenza di Lady Gaga ed Elton John, circolano indiscrezioni sul dj norvegese Kygo e su Matteo Bocelli, già protagonista della cerimonia nuziale di venerdì sera sull'isola di San Giorgio. La festa da ballo - sembra in stile veneziano del Settecento ma c'è chi parla di un allestimento anni Venti ispirato al romanzo "Il grande Gatsby" - segna la conclusione di una settimana di festeggiamenti privati e blindati in laguna, con ospiti da tutto il mondo e misure di sicurezza eccezionali.

Bezos a Venezia: 9,3 milioni di interazioni, ma la rete si divide

In attesa della serata i due si sono concessi un pranzo all'Harry's Bar. I “Sanchezos” come sono stati già ribattezzati, si sono concessi un'uscita a Venezia e un pranzo nell'iconico Harry's Bar, riservato interamente per loro.