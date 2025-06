Enrico Mentana lascia il Tg La7? "Devi capire quando è il momento di staccare"

23 giugno 2025 a

Il nome di Enrico Mentana è finito oggi in una valanga di post dopo che lui stesso ne ha scritto uno dagli intenti poco chiari ma intuibili. "Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del Tg La7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5 e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1", ha premesso sui social network. Anni, quelli a cui il giornalista ha fatto riferimento, che ha definito "tutti intensissimi ed esaltanti" e che sono stati vissuti "come fosse stato 'per sempre', senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo". Lavoro, impegno e sforzi che hanno portato Mentana a fare proprio "il più grande insegnamento". "Devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo", ha digitato ancora su Instagram e su Facebook. Possibile che il direttore del Tg La7 abbia deciso di lasciare la rete di Urbano Cairo? Questo è l'interrogativo che rimbalza ora da una pagina all'altra.