Meteo, l'alta pressione domina sull'Italia. Sottocorona: il tempo sarà stabile

Inizia l’ultima settimana di giugno e Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, fornisce un quadro della situazione del tempo sull’Italia per questi giorni: “Qualche nuvola qui e là si intravede sull'Italia, però siamo in una situazione di alta pressione, il cui centro è sul Mediterraneo, quindi tempo sostanzialmente stabile anche in assenza di quella instabilità pomeridiana, con qualche fenomeno che rientrerebbe nella regola anche dell'alta pressione”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, lunedì 23 giugno, evidenzia che fenomeni, quindi annuvolamenti, se ne intravedono pochi, qualcuno sulle zone alpine centro-orientali, ma le eventuali precipitazioni arrivano ad essere deboli precipitazioni. Qualcosa c’è, ma pochissimo, sulle zone interne della Sicilia. Sulle altre zone forse si forma qualche nuvola, forse neanche, ma di precipitazioni non ne sono previste. Anche ieri giornata prevalentemente stabile, ma nel pomeriggio qualche temporale qui e là l'ha fatto, oggi sembra di no. Nella giornata di domani, martedì 24 giugno, compare qualche nuvola in più, soltanto su alcune zone del nord, c’è il grigio sul basso Tirreno, ma parliamo di qualche nuvola. Precipitazioni debolissime quelle che si presentano sul Trentino Alto Adige, sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia, nelle zone proprio alpine. Poi arriviamo alla giornata di mercoledì 25 giugno e qualcosa in più c'è, soprattutto sulle zone di nordovest, Piemonte, Valle d'Aosta, zone alpine, qualche precipitazione nel pomeriggio, ma rientra nella normalità. Sul resto delle zone alpine piccole tracce, qualche nuvola che passa al centro e al sud, sennò cielo in prevalenza sereno”.

Sottocorona conclude il proprio focus con le temperature massime previste per la giornata di oggi: “Qualche valore un po' più alto ci potrebbe essere, curioso il fatto che proprio sulle zone interne della Sardegna meridionale c'è questa piccola con temperature superiori ai 35 gradi. Ieri Cagliari-Elmas ha avuto temperature di poco superiore ai 30-32, Decimo Mannu credo 35-36 e oggi si va a ripetere. Fra Elmas e Decimo Mannu ci sono circa 12-15 chilometri, quindi sono vicinissime, però una è sul mare l'altra è sull'interno, quindi la posizione rispetto anche alla costa influenza ovviamente le temperature. Però picchi, valori elevatissimi, non ne sono previsti nonostante appunto la mancanza di nuvole, della presenza del sole. La tendenza nelle prossime 24 ore è di qualche leggerissimo aumento al sud, qualche leggerissima diminuzione al nord, ma i valori tendono sostanzialmente a restare stabili”.