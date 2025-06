MeteoGiuliacci: "Temperature record e afa". Dove si soffre di più

22 giugno 2025 a

Da lunedì 23 l’Italia sarà investita da un’ondata di caldo africano con temperature in forte aumento e clima stabile. Le aree più colpite saranno la Pianura Padana, il versante tirrenico e le Isole Maggiori dove si supereranno facilmente i 35-36°C, con picchi oltre i 40°C in Sardegna.

La previsione di Giuliacci non lascia scampo: “Arriva il caldo estremo, si va oltre i 40 gradi”

Le temperature notturne non scenderanno sotto i 20°C, con umidità in aumento e forte disagio, soprattutto per anziani e persone vulnerabili. Giovedì 26 giugno è atteso un passaggio temporalesco al Nord, in particolare su Alpi e pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con rischio di grandinate. Per un vero cambio di scenario, però, si dovrà attendere l’inizio di luglio.