Meteo, Sottocorona e la doppia perturbazione al di là delle Alpi: gli effetti sull'Italia

22 giugno 2025 a

a

a

Che tempo bisogna aspettarsi nei prossimi giorni? A rispondere a tale quesito è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si concentra prima di tutto sull’analisi della carta meteorologica inglese: “C'è una linea blu sulla Francia, una perturbazione, che teoricamente potrebbe arrivare a interessare l'Italia, perché la porta è quella, quella dalla quale di solito entrano queste perturbazioni. Però se passiamo alla previsione per la giornata di domani, vediamo che questa perturbazione si avvicina, addirittura ce n'è un'altra sulla Francia, quindi c'è una specie di doppia spinta, arrivano queste perturbazioni all'altezza delle zone alpine. Su centro e sud tutto, non ci sono neanche le isobare, quando non vedete nessuna linea, quella è una zona in cui il tempo non può essere brutto, non sarà bellissimo, ma non può essere brutto. Interessante è vedere anche la carta prevista per martedì, perché questa perturbazione che si appoggiava sulle Alpi la ritroviamo verso est, quindi non cambia nulla, quelle perturbazioni non entrano sull’Italia”.

La previsione di Giuliacci non lascia scampo: “Arriva il caldo estremo, si va oltre i 40 gradi”

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, domenica 22 giugno, evidenza che abbiamo qualche zona di instabilità abbastanza forte sulle zone del centro, sulle zone interne soprattutto, mentre sulle zone alpine non c'è quasi nulla, si intravede in alto a sinistra qualche fenomeno più intenso, questa perturbazione che abbiamo visto avvicinarsi. La previsione per domani, lunedì 23 giugno, diche che sicuramente qualche fenomeno in più c'è, se ne risente del passaggio di quella perturbazione anche al di qua, all'interno dell'arco alpino, i fenomeni più intensi però si sono spostati verso est, hanno superato, stanno scavalcando l'arco alpino. Arriviamo alla giornata di martedì 24 giugno in cui resta qualche precipitazione, ma sono essenzialmente deboli o molto deboli, che vanno a toccare l'Appennino settentrionale, l'Emilia, le zone alpine e prealpine, ma non è maltempo, sono piccole incertezze. Sul resto del Paese ritorna una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con un leggero aumento delle temperature nel corso della settimana”.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 22 giugno

Infine Sottocorona mette in evidenza le temperature massime previste per la giornata di oggi: “Zone intense non ci sono, quindi il livello, le massime di riferimento, il top cosiddetto, non dovrebbero superare i 32-33 gradi. La tendenza nelle prossime 24 ore è di qualche aumento, tempo più stabile, non ci sono più i fenomeni quelli del pomeriggio e quindi aumento al nord, in parte al centro, specie sul versante adriatico, meno su quello tirrenico”.