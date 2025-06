Meteo, giugno col tempo ballerino. L'analisi di Sottocorona: “Cambia tutto in 24 ore”

20 giugno 2025 a

a

a

Che tempo c’è da aspettarsi nei prossimi giorni? A rispondere al quesito, facendo prima di tutto un punto generale della situazione, è Paolo Sottocorona, esperto meteo di La7: “La situazione di questa mattina vede qualche nuvola non particolarmente intensa al nord, ma soprattutto una zona fra Calabria e Sicilia con nuvole che sono molto sviluppate, molto alte. È come se la Sicilia fosse proprio circondata, perché c'è una specie di quadrilatero che parte dalla Tunisia e ci sono quattro zone temporalesche, piuttosto intense, che circondano la Sicilia, così come è stato nella giornata di ieri, a quest'ora sono sul mare, perché il mare è molto caldo e quindi provoca il sollevamento dell'aria, che è quello che poi innesca i fenomeni o di nuvole normali o di nuvole molto intense o di cumulonembi, cioè di nuvole temporalesche. Così come ieri poi nel corso della giornata la terra diventa più calda e lì si spostano i fenomeni”.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 20 giugno

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, venerdì 20 giugno, vede le zone con fenomeni più intensi sulla terra in SIcilia, quindi non sul mare, dove in effetti nelle prime ore della giornata ci saranno. Qualcosa si avrà in maniera marginale sulle coste della Calabria, ben poco sul resto anche nelle zone dell'Appennino, dove ieri qualche temporale c'è stato, oggi sembra che tutto sia più tranquillo. Invece si innesca una forte instabilità al nord sulla fascia alpina e prealpina, soprattutto quella occidentale e poi si scende anche fino al livello del mare, perché prende tutta la Liguria e la Toscana settentrionale, quindi sono fenomeni che localmente possono essere molto intensi. Nella giornata di domani, sabato 21 giugno, questa instabilità al nord si attenua in qualche modo, scompare quasi del tutto, tranne deboli piogge sulla parte orientale, si concentra fra Liguria, alta Toscana, Lombardia, quindi ci sono delle zone in cui i fenomeni sono più frequenti. Poi qualcosa segnalato anche sulle zone interne della Toscana e poi ritorna rispetto a oggi di nuovo una zona di forte instabilità che prende l'Appennino centrale, quindi sostanzialmente Lazio, Abruzzo, in parte il Molise, in parte la Campania, non più in Sicilia, quindi questa zona della Sicilia che per due giorni, sia ieri che oggi, ha questa instabilità, domani sembra calmarsi tutto, qualcosa tocca le zone della Calabria. Nella giornata di domenica 22 giugno il tempo è del tutto migliorato al sud, si intensifica l'instabilità sull'Appennino centrale, quindi le stesse zone di domani, e si attenua molto anche l'instabilità al nord. È un tempo che cambia in maniera molto rapida, nel giro di 24 ore cambia completamente la situazione”.

"Le cose peggioreranno": ecco quanto durerà il caldo africano. Parla Giuliacci

Sottocorona si concentra infine sulle temperature massime: “Ieri hanno avuto qualche isolatissimo, e sottolineo isolatissimo picco, sennò in prevalenza si è stati, per il 90 per cento delle zone, fra i 28 e i 33 gradi. Per la giornata di oggi, fra Lazio e Toscana, c’è la possibilità di una piccola zona, con valori più intensi, però ovviamente i 30 gradi sono a portata di mano. La tendenza nelle prossime 24 ore è di una decisa diminuzione delle temperature al nord, in parte al centro, quindi anche quel picco che oggi ci potrebbe essere sul Medio Tirreno, domani scompare. Leggeri aumenti invece in Sicilia, dove non ci sono più temporali rispetto a oggi, ieri in Sicilia nessuno ha toccato i 30 gradi, per avere un'idea, quindi qualche aumento sicuramente c’è”.