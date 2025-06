Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 20 giugno: tutti i segni

Branko 20 giugno 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 20 giugno 2025.

Ariete

Ottime capacità e possibilità nel campo lavorativo e finanziario, che devono però essere sviluppate e usate in modo realistico ed efficace. Quali che siano le vostre sensazioni, il ricordo di questa primavera resterà. Avete creato una solida base sulla quale costruire altri successi nel futuro, avete vissuto esperienze umane e d'amore indimenticabili, vi siete fatti nuovi amici. Luna nel segno vi porta nella nuova stagione, mette in primo piano la famiglia, genitori e figli adolescenti.

Toro

Venere, la madre, l'amante, le sorelle, i figli, l'arte, la musica, la pittura… La vostra prima stella conclude la primavera e inizia l'estate, domani avrete anche una fortunata Luna. Un finale e un inizio all'insegna dell'amore e della passione, programmate qualcosa di speciale per il weekend. Il Sole in Cancro sarà positivo come non mai perché avrà accanto Giove, pianeta che vi aiuterà a sistemare le questioni private e professionali. Sarà importante per la vostra immagine pubblica.

Gemelli

Una botta di vita, un colpo di fortuna! Questo è il significato dell'odierno aspetto del Sole, ultimo giorno nel segno, con Luna in Ariete. Una straordinaria forza cosmica che permette di iniziare anche attività-collaborazioni del tutto nuove, oppure fare programmi in questo senso. Se invece siete soddisfatti del vostro lavoro e finanze, il transito serve per migliorare sotto il profilo tecnico e per allargare le esperienze di vita. Amori in erba, viaggi con sorpresa finale, lettere.

Cancro

Notte prima degli esami, sarà emozionante e bellissima. Ore 2:43, di sabato 21, il Sole entra in Cancro ed inaugura l'estate, la vostra stagione preferita. Domani non ci sarà più quest'antipatica Luna di oggi, raccomandiamo di viaggiare con la massima prudenza perché gli spostamenti sono ostacolati sotto il profilo generale e non solo per cambiamenti climatici. Sarà in Toro, segno dei vostri incontri più significativi, amorosi e professionali, sentirete il respiro della felicità.

Leone

Una bellissima Luna in Ariete conclude la vostra primavera, avete tanti bei ricordi di questa stagione d'amore da poter riempire un cesto di positivi sentimenti. L'estate parte domani con una Luna diversa, in Toro, con Venere e Urano, ma non dovete dare importanza alle sensazioni che proverete, nemmeno ai piccoli intoppi che incontrerete, si tratta di disturbi passeggeri. L'altra faccia della Luna: finisce una storia, un legame, ma tutto avviene senza tormento perché lo volete voi.

Vergine

Mercurio produce anche in vostra assenza. Chiedete quello che avete da chiedere senza tanti preamboli, andate diritti nel cuore delle questioni, adesso avete molte stelle dalla vostra parte. Domani il Sole inizia ad illuminare un settore felice del vostro cielo, quello degli incontri sociali e delle amicizie che diventeranno molto affettuose oppure molto importanti per gli affari.

In amore, eccessivo senso di possesso e gelosia esagerata, chiedete più amore di quanto gli altri vi possono dare.

Bilancia

Luna in Ariete, per quanto riguarda la salute, può provocare disturbi di pelle, problemi di capelli agli uomini soprattutto, molti dovranno tagliare il codino. Mercurio non indicato per promuovere iniziative viscose, ma qualcosa aprirà e risplenderà già il 27 quando inizierà il positivo transito in Leone. Relazioni sociali, amicizie, desideri nascosti. L'obiettivo della vostra estate dovrebbe essere un progetto per un futuro indipendente, anche sotto il profilo psicologico.

Scorpione

Successo. Convertite in denaro la creatività lavorativa, il talento professionale, il dono artistico. Come Eros, anche voi vi tufferete presto in una nuova passione, se siete stati abbandonati e traditi. Vie nuove. La gente non immagina ma anche lo Scorpione può essere lasciato. Durante la notte avviene il solstizio estivo, Sole-Giove in Cancro vi aprono mille strade davanti, non passerete inosservati, sapete attirare l’attenzione.

Sagittario

Come non parlare di denaro, quando in giro non si parla d'altro? Questo venerdì è produttivo grazie all'aiuto di Mercurio e Giove, ma soprattutto per questa Luna infallibile in Ariete. Voi incasserete, attenti però alle imprese o alle persone di dubbia correttezza. Siete sempre in tempo di dire ai cari parenti quello che va detto prima dell’estate, le iniziative lasciate a metà devono essere concluse o cancellate. Domani si riparte, una grande passione vi attende lontano.

Capricorno

Vaghe stelle del Capricorno… Come il vostro amore che sembra vagare non si sa dove, non si sa con chi. Nessuno mai oserebbe farvi un torto, però fate bene a mostrarvi gelosi, oppure non facilmente raggiungibili. Domani inizia la stagione del Cancro, renderà deboli le gambe. Oggi guardatevi da reazioni impulsive che provoca questa Luna riscaldata in Ariete. Per trovare nuove occasioni di affari e lavoro, dovete intensificare le relazioni sociali e le amicizie.

Acquario

Giorno molto creativo per il lavoro, studio, carriera, affari. Il mese dei Gemelli si conclude con una intensa emozione nella vita privata, nel rapporto di coppia, con i figli. Persino il coniuge non sembra uno forestiero quando parla e fa i suoi ragionamenti, quanta pazienza ci vuole nel matrimonio! Non avete ancora capito che l'amore è come una pianta tropicale, per prosperare ha bisogno di calore. Offrite al vostro cuore la felicità che chiede, che merita.

Pesci

Non potevate sperare in un inizio d’estate più bello, tante stelle sono positive, anche questo ultimo giorno sotto il segno dei Gemelli è creativo e ricco. Splendida serata. Discutere con le donne della vostra famiglia, proprio oggi? Non vi conviene provocare discussioni con Marte contro rischiate poi di non fermarvi in tempo, con le vostre parole. Quando un Pesci parla è come un vulcano in esplosione. Risultati nel lavoro, improvvisi cambiamenti in casa.