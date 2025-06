Francesca Tocca, addio ufficiale a Raimondo Todaro? Con chi è stata pizzicata

Alice Antico 15 giugno 2025 a

Francesca Tocca volta davvero pagina. Dopo la fine del lungo amore con Raimondo Todaro, la ballerina professionista di Amici è stata paparazzata per le vie di Roma in dolce compagnia: accanto a lei, mano nella mano e con il barboncino al guinzaglio, c’è Davide Greco, hairstylist dei vip. Le immagini, pubblicate in esclusiva dal settimanale 'Chi', non lasciano spazio a dubbi: sorrisi, gesti affettuosi, un bacio appassionato. Non più solo voci: la storia tra Francesca e Davide sembra essere diventata qualcosa di più concreto. "Sguardi, sorrisi, attenzioni reciproche, baci.. Insomma, tutto lascia pensare a una relazione che va oltre l’amicizia", scrive il settimanale.

I primi indizi su questa frequentazione erano spuntati già ad aprile, quando l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva segnalato un avvicinamento tra la ballerina e il parrucchiere palermitano. Ma Francesca, ospite nel salottino di 'Verissimo', aveva prontamente smentito tutto. "Ps: sono single e tale voglio restare! Quindi direi anche che vi potete cercare altre argomentazioni... E lasciarmi stare... Grazie", aveva replicato seccamente sui social, condividendo la storia di Marzano. Una smentita che oggi suona più come un desiderio di privacy, visto che le immagini pubblicate raccontano un legame che, nel tempo, sembra essersi rafforzato.

Una nuova relazione che arriva pochi mesi dopo la fine ufficiale del matrimonio della Tocca con Raimondo Todaro: una coppia che ha condiviso ben 17 anni di vita insieme e questo gennaio 2025 ha deciso di separarsi. All’epoca, i due avevano scritto entrambi: "Consapevoli di aver dato tutti noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno per l’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il percorso di vita singolarmente." Ora, Francesca sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo. E con Davide, tra le vie di Roma, è già iniziato.