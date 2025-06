Tg4, le scuse assurde di Stefano Addeo: "Poteva scriverlo solo Chat GPT"

Marco Zonetti 01 giugno 2025 a

a

a

Stefano Addeo, che insegna Tedesco in una scuola superiore nel Napoletano, è finito in un putiferio mediatico di dimensioni colossali dopo aver pubblicato sui social un commento in cui augurava alla piccola Ginevra, figlia del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di fare la stessa fine di Martina Carbonaro, la 14enne lapidata a morte ad Afragola. In un'intervista di TgCom24 poi ritrasmessa al Tg4 delle 19, alla domanda dell'inviata: «Come mai ha scelto di scrivere quelle parole?», Addeo ha risposto: «Una leggerezza, una stupidaggine». Per poi precisare: «Su Whatsapp, Chat GPT, chiesi: "Fammi un messaggio brutto contro la Meloni". Forse non sarei riuscito a partorirlo io se non l'avesse fatto Chat GPT, invece mi devo assumere le responsabilità, spero con conseguenze non gravissime, d'averlo pubblicato e averlo lasciato lì per qualche ora».

L'inviata insiste: «Vogliamo crederle, però lei è un insegnante di Tedesco. Trova le parole in Tedesco e non le trova in Italiano?». Al che Addeo: «Sì, infatti chiedo scusa alla presidente, perché non si gioca coi bambini. Sono stato attaccato tutto il giorno da messaggi sui social, che ho subito tolto da mezzo, perché io per primo ne ho fatto un cattivo uso...». La giornalista lo incalza: «Adesso che lo sta provando sulla sua pelle, si è reso conto di quanto è pesante un post pubblicato sui social, di quali conseguenze?», e il professore si schermisce: «Certamente, hanno tirato stamattina dei pomodori marci fuori al cancello, al vetro. Che anch'io devo denunciare queste minacce, non vorrei che qualcuno più esaltato di me possa fare altri gesti...».

Minacce choc, la nuova versione del prof: "Post scritto dall'Intelligenza artificiale"

L'inviata prosegue: «Lei si aspettava di essere contattato dalla stampa?», e Addeo replica: «Speravo di no, speravo che arrivassero le scuse e si sedasse tutto». «Lei quindi vuole ritornare tra i banchi?» è l'ultima domanda della giornalista, cui il docente replica: «Mi mancano 2 anni e non volevo certo finire la mia carriera così».

Ma dopo le reazioni di sdegno unanime da parte di leader ed esponenti di tutti gli schieramenti politici, sono stati annunciati a brevissimo provvedimenti disciplinari contro il professore, che - a quanto risulta dai social - aveva già augurato la stessa sorte dei bambini palestinesi a Gaza alla figlia di Giorgia Meloni e ai figli dei due vicepremier Salvini e Tajani. Sempre opera di "Chat GPT"?