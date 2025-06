Tg4, Cerno inchioda la sinistra: "Protestano a favore di chi occupa le case"

04 giugno 2025 a

La sinistra occupa il Senato mentre il dl Sicurezza diventa legge. E lo fa in favore di chi occupa le case e delinque. A mettere in evidenza il paradosso e la contraddizione è Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, in collegamento con il Tg4 nell'edizione del 4 giugno.

"Il Parlamento è un talkshow dove le opposizioni approfittano delle dirette tv per farsi vedere al centro di una protesta - dichiara Tommaso Cerno - Quello che mi sembra surreale è avere visto il centro-sinistra protestare a favore din chi occupa le case dei privati, a favore di chi imbratta i nostri monumenti, le statue del Cinquecento, blocca le strada senza dichiarare l'esistenza di una manifestazione legittima. Insomma a favore di ogni forma di delinquenza che quiesto decreto cerca di riportare alla normalità democratica dove esiste il diritto-dovere alla protesta libera ma anche il diritto-dovere della libertà di chi non protesta. Abbiamo confuso la libertà di protesta col fatto che tutto il Paese deve assistere impunemente al crimine o alla protesta che fanno gli altri. Che si manifesti a favore di criminali è il colmo".