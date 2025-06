Garlasco, Corona sbotta: "Indecenza di gossip". Gelo da Berlinguer

11 giugno 2025 a

I media dovrebbero allentare la morsa sul caso di Garlasco. Ospite di Bianca Berlinguer, come di conseueto, a È sempreCratabianca su Rete4, lo scrittore-alpinista Mauro Corona si dice indignato per il profluvio di trasmissioni tv sulle nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi per cui è in carcere, con una sentenza definitiva, il fidanzato della ragazza Alerto Stasi mentre c'è un nuovo indagato per omicidio in concorso, ossia Andrea Sempio amico del fratello della vittima.

Sei ore di rilievi, perché i Ris sono tornati a casa dei Poggi: gli elementi da accertare

"È un'indecenza di gossip, di programmi, di giornali… Io non voglio più parlare, soprattutto per rispetto di questa ragazza macellata", risponde Corona alla conduttrice nella puntata di martedì 10 giugno. "Ormai se ne sono impossessate tutte le televisioni, tutti i programmi, in una maniera fastidiosa a volte. Sono nati nuovi personaggi che fanno ormai apparizioni giornaliere da un programma all'altro", attacca lo scrittore. Tuttavia la stessa trasmissione di Berlinguer poco dopo ha ospitato un lungo segmento dedicato alla vicenda con l'avvocato di Stasi, Antonio De Rensis, e i giornalisti Valentina Petrini e Davide Loreti.