Tg4, Cerno contro la censura dell'Europa: "L'Italia liberale non può stare con la fascio-sinistra"

Continuano gli attestati di solidarietà al direttore del Tempo, Tommaso Cerno, che avrebbe dovuto partecipare alla seduta della Commissione Libe del Parlamento europeo che si occupa di libertà di stampa in Italia, e che invece ha incontrato sulla sua strada il "Gruppo di monitoraggio sullo stato di diritto" della stessa Commissione presieduto dalla belga Sophie Wilmès che ha censurato il suo intervento. Cerno ne ha parlato al Tg4 con la conduttrice Stefania Cavallaro, vittima peraltro di una shitstorm sui social per aver manifestato il suo sostegno al direttore del Tempo.

Cerno e le polemiche della sinistra: "Mi vergogno, strumentalizzano un Papa appena morto"

«Io mi sono dichiarato gay a 11 anni» ha risposto Cerno a Cavallaro, «in un'altra epoca, c'era la prima Repubblica, facevo il gay pride quando nessuno ci voleva venire. Non è che il gay pride è nato con Zan, questo è un Paese dove raccontano un sacco di frottole. Ma la cosa più bella è stata arrivare in Europa e scoprire che la commissione per la libertà è secretata come l'interrogatorio di un mafioso e che, come primo atto per affermare la libertà di stampa, censura un giornalista». Precisando poi: «Se questa è la libertà di stampa in Europa, forse è meglio che sia l'Italia a istituire una commissione per vedere cosa fanno a Bruxelles, perché faceva davvero ridere trovarsi in questa circostanza. E poi c'era un'altra cosa straordinaria: fra i tre censurati, c'ero io, poi c'era la collega Biancospino, colpevole di aver fondato un'associazione per donne giornaliste che hanno il compito e dicono ogni giorno che nei giornali ci sono ancora poche donne rispetto agli uomini. Quindi c'era un gay dichiarato a 11 anni, una donna che denuncia le discriminazioni e questi erano i fascisti, quelli cui hanno tolto la libertà di espressione, mentre i democratici erano due uomini che parlavano alla Ue dell'Italia». «Io dico che si è ribaltato il mondo» ha proseguito Cerno, «ma io lo dico da molto tempo: l'Italia liberale non può stare con la fascio-sinistra, cioè quelli che dicono che c'è il fascismo. Ma devono guardare l'opposizione, è lì che sta».