Meteo, è già tempo del grande caldo? Cosa svela Sottocorona sulle temperature

Che tempo c’è da aspettarsi dai primi giorni di giugno? A fare un quadro della situazione del meteo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus: “C'è una striscia di nuvole che taglia il Tirreno, invece quelle sulle Alpi sono piuttosto intense, questa sul Tirreno no”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, martedì 3 giugno, rimane un po' sullo stesso binario, sereno poco nuvoloso al centro e al sud, anche se per oggi c'è questa piccola zona sull'Abruzzo, la parte meridionale fra Abruzzo e Molise, che potrebbe far pensare nel pomeriggio a qualche fenomeno intenso, però lasciamoci un punto interrogativo. Poi invece le precipitazioni sulle zone alpine deboli o al più moderate. In realtà c'è qualche pioggia al momento fra la provincia di Trento e quella di Bergamo, quindi qualcosa c'è anche a quest'ora, non riguarda solo il pomeriggio, però nel pomeriggio è più probabile. Fenomeni intensi no e in pianura non arriva nulla. Giornata di domani, mercoledì 4 giugno, sempre con questi fenomeni sulle zone alpine, questa volta risparmiano quelle orientali e in qualche caso sull'Alto Piemonte, sull'Alta Lombardia qualche fenomeno un pochino più intenso ci potrebbe essere. Il resto del Paese dalla Pianura Padana in giù, forse qualche nuvola, forse neanche. E poi nella giornata di giovedì 5 giugno in cui fenomeni intensi non ce ne sono, moderati pochissimi al nord, però qualche debole, debolissima precipitazione, quindi parliamo di pioviggini, può scendere anche in pianura, poi in qualche caso prendere fra Toscana, Romagna, Marche, però parliamo di una precipitazione complessiva nelle 24 ore di uno o due millimetri. Le quantità sicuramente non ci sono, qualche nuvola in più sicuramente sì”.

Sottocorona si concentra infine sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “In Sardegna il colore più scuro è sul filo dei 30 gradi, in qualche caso anche sulla Puglia, sulle altre zone, anche Palermo, zone tipicamente calde, anche ieri non hanno minimamente neanche sfiorato i 30 gradi. Tendenza nelle prossime 24 ore, leggerissimi aumenti, forse potrebbe aumentare di un grado, non di più. Diminuzioni sulle zone di Nord Ovest, forti diminuzioni sulla Francia, lì l'aria è decisamente meno calda”.