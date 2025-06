Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 3 giugno: tutti i segni

Branko 03 giugno 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 3 giugno 2025

Ariete

Nella rosa dei segni con maggiori possibilità di riuscita nel campo pratico, lavoro e affari. L'importante è affrettare le conclusioni nelle trattative in corso, iniziare nuovi progetti. Primo quarto di Luna chiarisce le questioni scritte, domande, risposte, aspetti legali. Un grido di felicità in amore, Venere nel segno e Marte in Leone sono il massimo che si può avere anche per le nuove conquiste, fortuna economica. Non restate impigliati fra prudenza e irruenza, semplicità anzitutto.

Toro

Sotto questa Luna che aumenta di luce nel punto più alto del vostro cielo, primo quarto in Vergine, gli innamorati devono fare progetti di vita in comune, pensare ai figli, rendere più intimo il nido del loro amore. Amore appassionato, rosa odorosa ma spinosa… Dovete difendere le vostre posizioni nel lavoro e in famiglia, dove siete considerati il salvatutto della situazione. In affari prenderete tutto, se resta qualcosa lo prenderete domani. Felice rientro.

Gemelli

Oggi dovete agire con prudenza e osservando delle precauzioni nella salute, Luna aggressiva in Vergine, ancora più forte perché nella notte ha preso forma il primo quarto, tutto quello che fate assumere al corpo aumenta di effetto. Aumentano le discussioni in famiglia, sotto stress soprattutto i genitori, l’amore però è esplosivo. Non pesate i sentimenti sul bilancino del raziocinio. Esercizi di autoironia sono un buon mezzo per affrontare tutto con più calma.

Cancro

Primo quarto in Vergine, influsso razionale e matematico, buon senso che porta avanti lavoro e affari. Dimenticate il ponte e i giorni di relax, lanciatevi subito in mattinata in qualche nuovo affare, ma evitate qualsiasi confronto-scontro nell'ambiente professionale perché non avete la forza per difendervi come si deve. Pochi hanno la vostra pazienza in amore, difficile dare una risposta che spieghi la vostra natura aperta e chiusa, dolce e amara. Malumore coniugale.

Leone

Soldi? Soldi! Sarete anche voi contestati nel lavoro, non vi perdonano il vostro modo di pensare e di vedere le persone e le autorità così come sono realmente. Saturno-Sole, energia imbattibile per portare al trionfo ogni affare. Avete un ritmo formidabile sotto la protezione di Marte, siete veloci in tutto. Eliminate i detriti di una passione ormai finita. Il cuore, un bambino, che vuole assaporare tutte le nobiltà del mondo. Come anche le miserie, avrebbe detto Totò.

Vergine

È ancora e sempre vostro il posto nel cuore della persona amata, ma qualche volta vi sembra di essere soli. Colpa di Saturno. Oggi il mondo sembra diverso, nella notte è sbocciato un magnifico primo quarto di Luna nel vostro segno, un classico per un amore e per i nuovi innamoramenti, grande aiuto per le questioni domestiche, figli, proprietà. Reazioni allergiche, sonno disturbato da incubi notturni. Siate più leggeri, Giove impone più gioia, la vita è un dono!

Bilancia

Primo quarto di Luna in Vergine, segno che incide sul lavoro di noi tutti, è indicato anche per avviare le vostre iniziative ma bisogna ricordare che questa fase porta facilmente all'autoesaltazione, dovete considerare, riconoscere l'importanza delle collaborazioni. Domani questa Luna sarà in Bilancia, ciò che seminate oggi crescerà… Persiste una tensione domestica, che bisogna liberare. La donna è un gigante mascherato da bambina, l'uomo un bambino mascherato da gigante.

Scorpione

Primo quarto nasce nel settore dei grandi incontri, conoscenze importanti, amicizie prestigiose, amori passionali. Ritorna il vostro famoso intuito che vi guida verso un traguardo professionale che non tutti possono raggiungere. Meglio ancora se vi trovate in viaggio. Amore come un tempo: pura sessualità. Una notte di passione scura e senza stelle chiare, l'amore profondissimo e possessivissimo. Non c'è che dire, voi inaugurate sempre in anticipo l’estate.

Sagittario

I problemi di digestione nascono per il cambio di Luna in Vergine, ma sono dovuti principalmente all'accumulo di tensione e di stress emotivo, causato anche da una particolare situazione familiare. Passeggera confusione non consente di lavorare serenamente, rimandate a domani perché rischiate errori in campo economico, oppure ritornano a galla errori del passato. Venere passionale, la simpatia più rampante, la vita più gioiosa, l'amore più vero.

Capricorno

Un nuovo impegno nel settore professionale è annunciato dalla Luna primo quarto in Vergine, difficile ma che promette belle soddisfazioni. Mercurio ottimo preannuncia l'arrivo di notizie che aspettate da tempo, forse in relazione a una domanda-richiesta scritta. Suggerisce ai coniugi un secondo viaggio di nozze. Venere non permette ancora le esplosioni d'amore: la mente che castiga il cuore, il cuore che si prende gioco della mente. Ma sempre innamorati dell’amore.

Acquario

La pubblica amministrazione (Giove) non tormenta solo voi. Approfittate di questi ultimi giorni dei Gemelli, illuminati da buone stelle, per le questioni legali, le proprietà, i vari passaggi nelle transazioni, traslochi, cambiamenti lavorativi. Non diciamo di essere diffidenti verso tutti, ma soltanto prudenti perché talvolta le vostre parole sfuggono al controllo. Fase primo quarto è vostro amico e complice, custode di un segreto lieto, come fa pensare la Luna di domani.

Pesci

Un momento di difficoltà. Dipende dalla vostra situazione personale, ma noi crediamo che Luna primo quarto in Vergine rende come punto critico le collaborazioni, mette l'accento sulla questione legale, avete bisogno di un consigliere prima di fermare, dovete considerare i pro e i contro. Non raccontate tutto in famiglia, fate una sorpresa al vostro amore. Giove obbliga a cambiare. La mente detta regole che il cuore trasgredisce. Spegnete i pensieri, accendete il cuore.