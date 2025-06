Elly Schlein? La risposta di Parenzo che spiazza. Stoccata a Lucarelli

02 giugno 2025 a

Cresce l'attesa per un nuovo episodio di "Un altro pianeta", il podcast condotto da Hoara Borselli, e già circolano le prime anticipazioni. "Allora David, io ho qui cinque aggettivi e li devi associare a cinque persone che ti dico": è la proposta fatta a David Parenzo. Gli aggettivi da associare, come previsto dal format, sono perfetto, ingenuo, saccente, coraggioso, testardo e sopravvalutato. La prima a finire sotto la lente di ingradimento è la leader del Partito Democratico, Elly Schlein. Dopo aver esitato qualche secondo, il conduttore di L'aria che tira si è sbilanciato: "Forse, per certe cose, direi ingenua".

Aggettivo migliore è quello selezionato per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che Parenzo ha definito "coraggiosa". Selvaggia Lucarelli, la giornalista delle inchieste e delle polemiche, è invece "sopravvalutata". Una frecciata, questa, che sui social sta già facendo rumore. Per quanto riguarda Myrta Merlino, che il giornalista ha specificato di non conoscere bene, è stato scelto l'aggettivo "testarda". "C'ha una bella tigna, però non la conosco così bene". Poi, sul finale, la "trappola". Borselli ha mostrato il volto di Urbano Cairo. Parenzo, ridendo, ha gridato al complotto.