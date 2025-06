4disera, Paragone smaschera Musk: "Perché torna a fare l'imprenditore"

01 giugno 2025 a

Terre rare e politica statunitense. Se ne parla durante la puntata di "4 di sera" in onda il 1 giugno su Rete4. Ospite in studio Gianluigi Paragone che svela i reali motivi per cui Elon Musk tornerà a fare l'imprenditore. Lo scopo è quello di dedicarsi completamente alla corsa verso la robotizzazione. Ma c'è un problema: il reperimento delle terre rare.

"Musk torna a fare l'imprenditore dove c'è un vuoto di mercato e lui lo andrà a coprire - ha detto Paragone - La sua grande sfida sulla robotizzazione è molto più avanti di tutti gli altri e dovrà pareggiare con la Cina che sui robot militari è avanti e ha, però, le terre rare. E questo è un grande casino: dove le vai a trovare le terre rare? Noi non guardiamo l'area del Pacifico ma la Cina si sta posizionando in maniera incredibile soprattutto sul versante dell'Oceania. L'Europa non è più al centro delle mappe".