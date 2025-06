Greta Thunberg da green a ProPal: si imbarca a Catania per Gaza con attori e politici

Salvatore Martelli 01 giugno 2025 a

Dai Fridays for Future a pro Gaza: Greta Thunberg si ricicla e da attivista per l’ambiente si trasforma in paladina dei pro Pal. Kefiah al collo, la giovane si è messa alla guida della sinistra europea in una missione navale che ai più suscita scetticismo.

Greta è infatti a bordo della Madleen, una nave della Freedom Flotilla, e in questi giorni si trova a Catania dove insieme ad un variegato equipaggio vuole partire alla volta di Gaza per “rompere l’assedio illegale di Israele”.

Ma di cosa stiamo parlando in concreto? L’imbarcazione, secondo i suoi promotori, vuole navigare alla volta del medio oriente per “consegnare un carico di speranza, solidarietà e aiuti simbolici e contribuire a stabilire un corridoio marittimo popolare verso Gaza che non sia sotto il controllo della potenza occupante”.

Un’iniziativa nata per sostenere i palestinesi e su cui Thunberg ha messo il cappello. Sarà a lei a guidare la ciurma verso la Striscia. Ma chi c’è a bordo della Madleen? L’attore irlandese e star de Il trono di spade Liam Cunnigham, l’europarlamentare della sinistra francese più radicale Rima Hassan e altri attivisti.

Come ricostruito da Francesco Giubilei su Il Giornale, Hassan è una delle figure più controverse. Fedelissima di Jean-Luc Melenchon, ha più volte criticato Israele con toni tutt’altro che ragionevoli. Ha definito Tel Aviv uno stato “terrorista”, accusando l’IDF di crimini e si è vista negare anche per questo l’ingresso nel paese.

Ancora più divisiva comunque è Thunberg stessa: ha ormai abbandonato l'ambiente radicalizzandosi sui temi pro Pal tanto che la polizia tedesca l'ha classificata come “incline alla violenza”. Durante le sue partecipazioni ai vari cortei in giro per l’Europa, l’eroina della sinistra è arrivata a sfilare con gli islamisti a Neukolln, con tanto di selfie in occasione dell'anniversario del 7 ottobre durante una delle più grandi manifestazioni anti israeliane in Europa.

Non poteva di certo mancare il sostengo della nostra sinistra che per bocca di Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra ha annunciato di supportare l’iniziativa e di trovarsi in Sicilia per “per sostenere la missione Freedom Flottiglia, per denunciare il blocco israeliano e fornire aiuti di emergenza alla popolazione civile”.

L'auspicio dei militanti – secondo quanto sottolinea Giubilei – è che questa missione vada meglio della precedente della Freedom Flotilla: a inizio maggio un’altra nave, la Conscience aveva subito un attacco con droni che ne aveva danneggiato i motori e il sistema elettrico mandandola alla deriva.