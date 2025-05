Tagadà, Giorgio Mulè si sbilancia: "Al governo con Calenda? Magari"

28 maggio 2025 a

A Milano si va verso un'alleanza tra Forza Italia e Azione. Se ne parla durante la puntata di "Tagadà" in onda il 28 maggio su La7. Ospiti di Tiziana Panella sono Carlo Calenda e Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, che rilancia l'alleanza con Azione e si sbilancia augurandosi che l'alleanza possa coinvolgere anche il governo di Roma.

"Io penso che la strada sia stata imboccata e sia quella giusta. Ci troviamo su tante cose. C'è feeling perché tra persone intelligenti che hanno un obiettivo comune il feeling si trova. Non c'è nessuna annessione. Se ci si ritrova su obiettivi e su un programma comune. Non ci interessano le poltrone ma i programmi. Poi l'accordo sui nomi andrà fatto perché è giusto che ci sia una rappresentanza. Ma prima di vincere bisogna convincere. Il messaggio che lancio è di andare avanti come stiamo già facendo, esportandolo anche altrove. Magari anche al governo. Perché no?"