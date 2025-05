Tagadà, l'attacco di Matteo Richetti: "Sono il danno dell'Italia"

21 maggio 2025 a

Soldi e riarmo europeo. Se n'è parlato nel corso della puntata di Tagadà in onda il 21 maggio su La7. In studio c'era Matteo Richetti, capogruppo di Azione, che non ha perso l'occasione per attaccare il trasformismo del Movimento Cinque Stelle. "Sono il danno del nostro Paese", ha detto Richetti.

"E' un improvvisato giocoliere - ha detto Richetti - Hanno buttato soldi nel pattume a colpi di superbonus. Con quei soldi sai quanti ne avremmo fatti di piani di riarmo nazionali? Hanno sottoscritto anche loro il 2 per cento per la Difesa e sono stati dentro un accordo internazionale. Perché nessuno fa più politica dicendo una cosa che assomiglia anche solo vagamente a quella che ha detto il giorno prima? I Cinque Stelle sono il danno di questo Paese. E' una vergogna quello che sta accadendo".