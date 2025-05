Tagadà, Nevi smaschera la linea Ue: "Sui dazi Merz segue la linea Meloni"

13 maggio 2025 a

Il confronto sui dazi è ancora nel vivo. Politici e commentatori si confrontano su quali siano le strategie migliori per giungere a una soluzione definitiva che possa soddisfare le esigenze di tutti e, soprattutto, non provocare danni agli scambi commerciali.

"Il governo Meloni spinge verso l'opzione dazi zero che è una cosa che abbiamo tirato fuori noi italiani e che adesso Merz sta riprendendo perché è una buona idea sulla quale vale la pensa spendersi - spiega Nevi nel corso della puntata di Tagadà in onda il 13 maggio - L'Europa va in quella direzione. Merz ha una credibilità perché va negli Stati Uniti e dice primo che metterà i soldi per onorare gli impegni alla Nato, cosa che dobbiamo fare anche noi e non come la sinistra che dice di non onorarli".