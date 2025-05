Quarta Repubblica, Crosetto contro Netanyahu: "Sta sbagliando tutto"

26 maggio 2025 a

Sul Medio Oriente, "il governo italiano è quello che ha avuto le posizioni più chiare e univoche. Sono stato molto criticato per le mie posizioni in cui chiedevo lo stop degli attacchi ai palestinesi e sulla necessità di continuare in altro modo la guerra ad Hamas. Non abbiamo mai smesso di dire che l'unica soluzione è "due popoli due Stati" e non abbiamo mai smesso di aiutare il popolo palestinese". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a Quarta Repubblica.

"Netanyahu - per Crosetto - è una persona che sta, secondo me, sbagliando tutto. La guerra legittima, sacrosanta, ad Hamas ha dei limiti, delle barriere, che lui ha superato. È una guerra che va combattuta in un altro modo: non sacrificando innocenti, uomini, donne e bambini e non creando le condizioni di alimentare a vita Hamas. Perché ogni bambino che perde un padre è un potenziale futuro terrorista di Hamas. Ogni padre che perde un figlio è un potenziale immediato affiliato ad Hamas. Per cui è sbagliata anche dal punto di vista tattico, oltre che morale, questo modo di condurre la guerra. La guerra ad Hamas la condurremo per sempre, perché è un'organizzazione terroristica e criminale che va cancellata, ma - conclude il ministro - bisogna liberare da questa morsa di violenza e di morti il popolo palestinese. Ridargli il cibo, ridargli le medicine, ridargli un luogo dove vivere".