Quarta Repubblica, l'affondo di Sallusti su Garlasco"In Italia può essere condannato chiunque"

26 maggio 2025 a

a

a

Il caso Garlasco continua a tenere banco nei talk show della sera. Se ne parla anche durante la puntata di Quarta Repubblica in onda su Rete4 il 26 maggio. In collegamento c'è Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, che punta il dito contro i problemi della giustizia italiana. Il caso Garlasco è lì a dimostrarlo, visto che Alberto Stasi è stato condannato per l'omicidio di Chiara Poggi dopo ben due gradi di assoluzione.

"Qual è il vero problema". Garlasco, la teoria di Sabella

"La giustizia non è una scienza esatta a differenza di quello che ci vogliono far credere - attacca In Italia purtroppo non vale il principio previsto dal nostro ordinamento giudiziario che chiunque può essere condannato oltre ogni ragionevole dubbio".