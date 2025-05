Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 26 maggio: tutti i segni

26 maggio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 26 maggio 2025.

Ariete

Qualcosa di nuovo sotto il cielo di maggio: un amore a sorpresa, una gravidanza, una paternità, un matrimonio, una nuova grande amicizia. Bellissima la parte che appartiene ai Gemelli, oggi anche Mercurio inizia un rapido ma strepitoso transito in quel segno, accanto a Giove è in aspetto con Saturno appena arrivato nel vostro segno. Situazione ideale per le questioni finanziarie, lavoro, studio, viaggi. Qualche problema ogni tanto con i parenti.

Toro

Mercurio vi lascia e si sposta in Gemelli, transito che dà successo e guadagno nelle professioni e attività commerciali. La sfera lavorativa mantiene tutte le sollecitazioni registrate finora, affrontate le questioni con determinazione e avrete risultati prima dell'estate. Non abbiate paura di andare contro il gruppo di cui fate parte, ma nello stesso tempo dovete adattarvi meglio alla cambiata situazione generale. Marte sarà troppo riscaldato, debolezza nella parte sinistra del corpo.

Gemelli

Arriva Mercurio, pianeta guida del vostro segno. Il transito sarà rapido, fino all’8 giugno, ma il suo effetto sarà spettacolare, per ogni iniziativa che intendete avviare e che magari tenete nel cassetto da due anni. Settimana fortunata perché siete l'unico segno senza pianeti in aspetto negativo, anzi domani nasce la vostra Luna nuova accanto a Giove, Venere e Marte partecipano con amore. Idee nuove, moderne, una sorpresa sarete per chi vi offre lavoro. Coltivate curiosità.

Cancro

La festa dell'amore non finisce solo perché Venere si mostra ostile, dovete solo impegnarvi di più. Calmate prima l'agitazione interiore, smussate questo atteggiamento da incompresi o non abbastanza amati, e non dite che andate a raccogliere le rose solo per essere punti dalle spine. Ci saranno alcune Lune molto belle, importanti per la famiglia-casa. Lombaggine.

Leone

Una meravigliosa, indimenticabile stagione d’amore. É iniziata con il primo quarto nel vostro segno il 4, evento fortunato che prosegue ancora per i nuovi amori che nasceranno, fortunato chi si sposa adesso. Spunta un piccolo senso di colpa nei confronti delle persone vicine, pensate di non aver dato abbastanza, di non aver capito… Mercurio, pianeta che regola i rapporti con i parenti, ritorna molto positivo in Gemelli e insieme a Giove assicura il soccorso della fortuna.

Vergine

Mercurio in Gemelli solo fino all’8 giugno, naturalmente negativo accanto a Giove, ma ogni intoppo è passeggero, cercate di non esagerare con richieste e proteste. Coraggio e forza! Gli aspetti che toccano il mondo interiore, creano incertezze, non escludono momenti di coinvolgente trasporto in amore. L'importante è uscire dallo stato di sonnolenza sentimentale, Venere e Saturno non sono niente male per il sesso, scatenano lotte di potere nell'ambiente professionale.

Bilancia

Mercurio è amico anche in Toro, ma certo che in Gemelli esprime al meglio tutte le sue potenzialità: creatività professionale, senso degli affari, capacità di parola scritta e parlata, fantasia amorosa, viaggi che si concludono con incontri fortunati. Ottime prospettive e anche divertimento all'estero. Noi vi immaginiamo volare su uno di quegli apparecchi reclamizzati da Nicole Kidman, che sembrano una suite di un GrandHotel. Oggi lo scontro è provocato dal coniuge.

Scorpione

Un po' di rabbia, un po' di delusione. Pensate che il buon Giove non vi abbia ancora dato quello che prometteva? Chissà, forse da oggi, con Mercurio in Gemelli - dopo tre settimane in opposizione - il traguardo è ogni giorno più vicino. Noi sappiamo una sola cosa e la diciamo in anticipo: il finale di primavera sarà all'insegna della felicità. Insistete un po' troppo con sogni, immaginazione, puntate i vostri piedi sulla terra, siete toccati da valori cerebrali di Terra.

Sagittario

Qualcuno deve dimenticare una esperienza passata. Sentimentale, coniugale, professionale. Da oggi e fino all'8 giugno Mercurio è in opposizione dai Gemelli insieme a Giove, nel frattempo vi conviene sistemare ogni sospeso, chiarire anche in famiglia e con i parenti che non vivono accanto a voi. Preparatevi a qualche giorno di forti tensioni con le persone del vostro lavoro, forse sarà necessario anche farsi seguire da un avvocato o da un commercialista. Bronchi, gola.

Capricorno

Auguri al Capricorno che non teme il futuro e che attraversa, coraggioso e sicuro di sé, una nuova porta professionale che sarà aperta, spalancata, da Mercurio in Gemelli, aspetto super creativo fino all'8 giugno. Certo, non dimentichiamo Venere-Saturno in Ariete, siete facili alla commozione e agli scatti nervosi. Ma preoccupati per che cosa? Giove è ancora in aspetto formidabile per i problemi amministrativi-legali, generoso per i giovani del segno e per l’amore.

Acquario

Come Leone e Scorpione, anche voi sarete liberati da Mercurio in Toro. Ma a voi andrà ancora meglio perché Gemelli sono il vostro campo della fortuna, amore, figli. Mentre è in preparazione Luna di maggio, oggi vi lancerà il primo segnale di fortuna: un incontro che diventa subito amicizia, innamoramento, ma siamo ancora più persuasi che si tratterà di una persona importante per il vostro lavoro, carriera. Salti di qualità per i giovani, entro l’estate.

Pesci

Fortunatamente per voi Mercurio sarà rapido in Gemelli, due settimane, mette già oggi in primo piano la famiglia e le persone vicine. Qualcosa di importante è annunciato dalla Luna in Gemelli che diventa nuova domani, esercita una pressione psicologica ma è una forza concreta, esige senso pratico. Dovete essere disponibili a cambiare qualche dettaglio alle iniziative già impostate, accelerate i progetti d'amore. Disturbi nella salute: gambe, dita, vie respiratorie.