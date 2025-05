4 di sera, Tommaso Cerno smaschera la strategia sui dazi: "Lo sanno tutti"

24 maggio 2025 a

I dazi mettono in crisi la diplomazia mondiale. Se ne parla soprattutto all'indomani del nuovo annuncio di Donald Trump che vuole imporre nuovamente una tassazione al 50% per le merci provenienti dall'Unione europea. In collegamento con

"Scommetto un dazio che finirà con un accordo"



Tommaso Cerno a #4disera Weekend pic.twitter.com/pkPFb2syXo — 4 di sera (@4disera) May 24, 2025

"Scommetto un dazio che finirà con un accordo - ha dichiarato Cerno durante il collegamento con 4 di sera - Lo sa Trump, lo sa Ursula Von der Leyen, lo sa Meloni e lo sa perfino Elly Schlein che, essendo una brava leader di opposizione, sta usando questo momento di confusione, di vuoto e di paura per imporre una visione disfattista del governo".