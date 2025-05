4di Sera, Feltri strapazza i giudici: “Stasi è innocente, la giustizia fa schifo”

22 maggio 2025 a

Vittorio Feltri ne è convinto da tempo: Alberto Stasi non è colpevole per il delitto di Garlasco, il caso in cui perse la vita Chiara Poggi. Il direttore editoriale de Il Giornale è stato intervistato da 4 di Sera, il talk show di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, nel corso della puntata del 21 maggio, spiegando perché non ha mai creduto alla colpevolezza di Stasi: “È semplicissimo. Tanto per cominciare, il processo di primo grado, che è quello fondamentale, assolse il nostro amico. Come mai? Per mancanza di prove. Perché non c'erano in primo grado, non c'erano in secondo grado, non han trovato mai le prove. Dove sono le prove che è stato lui? Non ci sono, eppure condannato. Tutto questo dimostra che la nostra giustizia, mi scuso per il termine, fa schifo”.

L'avvocato di Sempio non molla e fulmina la Procura: “L'impronta è inutilizzabile”

Il caso si sta riaprendo dopo molti anni, in cui lo stesso Stasi è stato in carcere per scontare la sua condanna: “Ma come si fa dopo 18 anni? Mi sembra normale, dopo 18 anni - dice Feltri - vi rimettete ad indagare su una questione che era chiara fin dall’inizio. “È una giustizia che ci deve spaventare o ci deve tranquillizzare?”, viene chiesto al giornalista, che risponde così: “Spaventare. Ma come fai? Tu fai un processo, fai un processo, lo fai bene, devi avere delle prove, non trovare le prove a distanza di 18 anni, come sta succedendo adesso che hanno trovato un'impronta che sarebbe di un certo tipo che si chiama Andrea Sempio. Dopo 18 anni lo scopri, ma ti sembra una cosa intelligente, normale?”. Un abbaglio anche su Sempio? Feltri conclude così l’intervista: “Potrebbe essere, se fai le indagini dopo 18 anni non penserai di fare un capolavoro. Adesso sono in attesa, guardo, assisto, sgomento a questo ritrovamento di tracce, di cose che mi lasciano perplesso”.