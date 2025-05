4 di sera, il legale di Sempio all'attacco: "E' una bufala"

20 maggio 2025 a

Massimo Lovati è l'avvocato difensore di Andrea Sempio. Viene intervistato da una troupe di "4 di sera" davanti alla quale ribadisce che il suo assistito non ha paura di nulla. Quanto all'impronta trovata accanto al cadavere di Chiara Poggi, sostiene che l'identificazione sia una bufala.

L'avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati: "Per me è l'ennesima bufala"

"E' l'ennesima bufala - dichiara Lovati Quando me lo diranno i pubblici ministeri vedremo. Oggi era un invito a rendere un interrogatorio. Questo qui, invece, è un mezzo di ricerca della prova di cui non sappiamo niente, né la provenienza né la veridicità. Insomma per me è una bufala. Non capisco come mai escano queste notizie da un segreto istruttorio. Lo fanno per spaventarci? Ma noi non abbiamo paira di niente".