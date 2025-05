Chiara Ferragni, scintille con il giornalista di Myrta Merlino

Alice Antico 23 maggio 2025 a

Momenti di tensione a Roma per Chiara Ferragni, protagonista all’Auditorium Parco della Musica durante la presentazione del progetto “Oltre il silenzio”, promosso dal Codacons. L’imprenditrice digitale, ospite dell’evento, è intervenuta per parlare di violenza sulle donne, un tema che in passato ha già affrontato pubblicamente. Una volta concluso l’incontro, Ferragni ha lasciato la sala passando dal retro dell’edificio. Proprio lì è stata avvicinata dal giornalista Michel Dessì di Mediaset, che le ha chiesto in modo diretto: "cosa sta facendo per ripulirsi l'immagine?". La reazione dell’influencer, già infastidita per esser stata circondata da altri giornalisti, è stata immediata: “Sono qui per parlare di violenza sulle donne, non risponderò a cose private”, ha detto.

Chiara ha voluto chiarire di non essere pronta a rilasciare interviste su altri temi: “Le belle novità che arriveranno le dirò io, quando sarà il momento. Alcune cose non posso dirle. Quando potrò parlarne, lo farò personalmente” Durante il passaggio nei corridoi stretti della struttura, ci sono stati momenti di confusione, con spintoni e tensioni tra giornalisti e addetti alla sicurezza. Proprio per questo, la Ferrragni ha provato a mantenere il controllo: “Rispondo con gentilezza, ma essere seguita mentre parlo di un argomento specifico non è professionale. Punto.” Prima di andarsene, Chiara Ferragni ha voluto precisare: “Rispetto il vostro mestiere, non devo insegnare niente a nessuno. È inutile seguirmi. E tengo a precisare che ho solo un bodyguard e nessuno nel mio team si permetterebbe mai di spingere qualcuno. Non raccontate cose false.”