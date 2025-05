Omnibus, il retroscena di Massolo: "Il piano di Trump per l'Ucraina"

20 maggio 2025 a

Trump e Putin hanno una linea diretta di contatto e trattativa. Se ne parla nel corso della puntata di Omnibus in onda il 20 maggio su La7. Ospite in studio l'ambasciatore Massolo, presidente Mundys, che rivela il vero obiettivo della strategia di Putin in Ucraina.

"L'impressione è che, alla fine, tra le due grandi potenze sono possibili accordi diretti. Quanto all'idea che Trump possa sfilarsi dal negoziato, mi sembra molto difficile. Chi vuole rendere prioritario lo scenario indo-pacifico, difficilmente si può lasciare alle spalle un conflitto aperto in Europa perché lo costringerebbe a voltarsi ogni volta. Però potrebbe spingere gli europei in primo piano e, in qualche misura, attenuare la sua presenza, mandare avanti gli europei e lui riservarsi aiuti all'Ucraina meno di quello che sta facendo in questo momento e lasciare che gli europei se la sbrighino più o meno da soli. E questo mette gli europei in una certa difficoltà".