Omnibus, Graziano boccia Trump sull'Ucraina: "Un utile idiota"

14 aprile 2025

Ucraina, dopo più di 3 anni di guerra la situazione sembra ancora bloccata. E soprattutto continuano i bombardamenti nonostante il cambio della guardia alla Casa Bianca. Se ne parla nel corso della puntata di Omnibus in onda il 14 aprile su La7. Ospite in studio era il professor Manlio Graziano che ha criticato il ruolo di Trump nell'intera trattativa.

"Ho letto che, per Putin, Donald Trump è un utile idiota e mi sembra che sia una definizione abbastanza corretta - ha detto il professor Manlio Graziano - Trump non è un politico, non sa fare politica, non è il suo mestiere e quindi fa gli errori di chi è un dilettante messo a fare un lavoro che non è il suo. Nel senso che se voi aprite una trattativa dicendo: tutto quello che vuoi tu per me va bene e chiedendo agli altri, invece di rinunciare a qualche cosa, non è una trattativa. Questa è una capitolazione. Quindi ovviamente se si parte su quella premessa lì, mi sembra abbastanza giusto dal punto di vista suo che Putin ne approfitti, faccia un po' quello che gli pare, vada avanti nel suo mestiere. D'altra parte, la reazione di Trump al bombardamento è quanto meno ambigua. Mi dicono che sia stato un errore. Se leggete tutte le altre dichiarazioni di tutti gli altri capi di Stato, sono scandalizzate, comprese quelle di Meloni, mi sembra. Mentre lui dice: 'No, certo è una brutta cosa, brutta cosa ha scritto, ma mi dicono che sia stato un errore'.