Omnibus, "ci saranno i leader?": la risposta piccata di Orlando. Cala il gelo

Mancano ormai pochi giorni alle elezioni per il nuovo governatore della Regione Liguria, fissate per domenica 27 e lunedì 28 ottobre, e si intensifica l'attenzione sulla sfida politica. Sono nove i candidati in corsa per la Presidenza, ma la partita sembra dipendere da due nomi: Andrea Orlando, sostenuto dal centrosinistra (con il supporto di Pd, Avs e M5S), e Marco Bucci, esponente di centrodestra (appoggiato da FdI, FI e partito di Bandecchi). Per entrare nel vivo della competizione, la conduttrice di Omnibus Alessandra Sardoni ha intervistato questa mattina il Dem in diretta e qualcosa, nello scambio di battute, non è andato forse come Orlando sperava.

Orlando "traballa". E rispunta il ritiro della patente. Big del Pd in soccorso

"Tutti i leader nazionali, saranno per alla chiusura della campagna elettorale giusto? Venerdì saranno con lei?", ha chiesto la giornalista per concludere il colloquio con il suo ospite. La tensione è risultata subito tangibile. "Saranno con me. Hanno fatto tutta la campagna elettorale con me, non vedo perché non dovrebbero esserci. Mi sembra che nella domanda ci sia la speranza di una risposta diversa, se la deludo mi dispiace però ci saranno", ha replicato piccato Orlando.

Orlando e le fantomatiche 5 province. Il dem: "Criticano perché hanno paura"

"No assolutamente. Era, diciamo, una conferma", ha spiegato Sardoni. Quando in studio è calato il gelo, il candidato di centrosinistra è intervenuto ancora: "Ma io capisco la sua la sua domanda, perché c'è stata una campagna per dire 'ah non si parlano, non si vedono, non discutono' ma noi siamo riusciti, per ragioni locali, per il lavoro dei gruppi dirigenti delle forze politiche del centrosinistra, a tenere un'unità molto forte, più forte persino di quella del centrodestra".