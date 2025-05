4 di sera, Gianluigi Nuzzi: "L'impronta non era identificabile"

20 maggio 2025 a

Gianluigi Nuzzi è in collegamento con la trasmissione "4 di sera" in onda il 20 maggio su Rete4. Si parla dell'impronta del palmo della mano trovata su una parete della casa dov'è stata uccisa Chiara Poggi a Garlasco. La questione posta da Nuzzi è se l'impronta è davvero attribuibile a qualcuno.

"Nelle passate indagini e nei passati processi - ha spiegato Gianluigi Nuzzi - questa impronta non era attribuibile, non aveva quelle specificità necessarie per attribuire a qualcuno l'impronta del palmo della mano. Non era neanche minimamente identificabile. Non poteva essere paragonata a qualcos'altro. Ora noi non sappiamo quali nuove indagini scientifiche abbiano fatto gli investigatori".