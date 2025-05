4 di sera, Paragone smaschera la debolezza dell'Ue: "Da tempo non conta più"

Marco Zonetti 18 maggio 2025 a

Ospite di Roberto Poletti e Francesca Barra nel programma 4 di sera Weekend, il giornalista Gianluigi Paragone ha commentato il vertice trilaterale ospitato da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi che ha visto sedersi al tavolo il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

L'Europa purtroppo da tempo non conta più» ha dichiarato Paragone. «Noi nei giorni del Conclave indicavamo Papi italiani, Papi europei, e quando è arrivato l'ennesimo Papa fuori dall'Europa, anche Massimo Cacciari sulla Stampa ha dichiarato che questo è il momento in cui l'Europa non lascia delle tracce».