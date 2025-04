Tg4, Cerno e le polemiche della sinistra sulla sobrietà: "Mi vergogno, strumentalizzano un Papa appena morto"

23 aprile 2025 a

Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, è stato ospite dell’edizione del 23 aprile del Tg4, nella quale ha affrontato le polemiche della sinistra dopo la richiesta di sobrietà da parte del governo in occasione dei cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco: “E’ evidente che il 25 aprile che aveva in mente una certa sinistra era quella di una grande rivolta, come Maurizio Landini ci ha spiegato. Abbiamo visto come si sono svolte le ultime manifestazioni, che cosa è diventata l’Anpi, abbiamo visto i centri sociali menare la polizia, abbiamo visto tutto quello che stanno facendo. Quindi la parola sobrio, che significa in questo caso di evitare degli eccessi, cioè di essere capaci di mantenere un clima, che sarebbe proprio quello della pacificazione, cioè il clima intrinseco della festa di gioia del paese liberato dal regime fascista. Quindi dovrebbe essere una parola contenuta da sola dentro la Liberazione, solo che la Liberazione è diventata un manifesto rosso. Tant'è vero che i partigiani cattolici, cioè la maggioranza, tutti quelli che rappresentano l'altra Resistenza, che non ha la bandiera con la stella rossa, che rinnega le Foibe, che inneggia Tito, stanno dicendo che certe manifestazioni del 25 aprile non risvegliano più lo spirito di pacificazione. Tant'è vero che i partigiani, quelli veri, non ci sono”.

Un 25 aprile "sobrio". L'invito del governo fa impazzire la sinistra

“Ma – prosegue ancora Cerno - pensare di arrivare a sentire questo pezzo della sinistra, strumentalizzare il Papa appena morto, ancora esposto nella basilica di San Pietro, per accusare il governo di voler fare il sovranista, è qualcosa che in Italia non si era mai sentito, di cui io mi vergogno da italiano”. Cerno conclude così: “E quindi ringrazio Donald Trump di venire in Italia in quell'occasione, perché il Presidente degli Stati Uniti mi sembra per il momento la cosa più vicina alla vera Liberazione dai regimi che ci fu nel 1945 in questo continente. Spero gli diano il benvenuto”.