Tg4, l'analisi di Cerno sul vertice Trump-Meloni: "L'Europa ha bisogno dell'Italia"

All'indomani del vertice a Washington tra Donald Trump e Giorgia Meloni, si affrontano le conseguenze di quello che è successo alla Casa Bianca. Se ne parla durante il Tg4 del 18 aprile. In collegamento c'è il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno.

"Il ruolo centrale da mediatrice di Giorgia Meloni lo dimostra l'incontro riservato - ha detto Cerno - quella parte a noi ignota del colloquio tra Trump e Meloni. Se si fosse svolto tutto alla luce del sole potremmo parlare di una grande accoglienza, di un feeling personale e politico. Ma Trump e Meloni hanno parlato anche davvero delle necessità dell'Europa, ruolo che Von der Leyen gli ha affidato perché ha compreso che l'Italia è il Paese ponte in questo momento difficile. Ma, in questo momento, il premier italiano non poteva svolgerlo in pubblico. Quindi questa parentesi dà vera sostanza a questo viaggio negli Stati Uniti. Comiinciano ad apparire i dettagli di qualcosa di gigantesco e cioè un vertice europeo tra Trump e Von der Leyen che avverrà a Roma. Il viaggio di Meloni chiude dopo 20 anni la fase in cui l'Italia era sempre a rimorchio di altri Paesi nelle grandi questioni internazionali e apre quella in cui l'Europa ha bisogno dell'Italia per ricollocarsi in questa fase internazionale molto complessa".