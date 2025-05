Meteo, per ora non c'è una data per l'arrivo del bel tempo. Sottocorona: “Ancora fenomeni”

18 maggio 2025 a

Che tempo farà nei prossimi giorni? A rispondere a questa domanda è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che prima della puntata di Omnibus fornisce tutte le indicazioni sulle previsioni meteo: “Anche oggi, domenica 18 maggio, troviamo fenomeni molto intensi sul Friuli Venezia Giulia, non più sul resto del nord. Al centro, giornata un po' incerta, le nuvole ci sono, qualche debole, debolissima pioggia ci può essere. Al sud invece tutto decisamente più aperto. Nella giornata di domani, lunedì 19 maggio, si attenuano queste zone come al centro, si aprono più schiarite, anche sul resto del nord c'è ben poco, al sud l'apertura del cielo è totale, insomma sereno, poco nuvoloso. Ancora più piccola la zona interessata, ma proprio il confine orientale ancora può avere qualche fenomeno localmente intenso, meno rispetto a ieri, ma ancora ci può essere. La situazione di martedì 20 maggio evidenzia che tornano delle nuvole, piogge in prevalenza deboli, a parte forse il confine di nord ovest dove sono moderate, ma insomma più di questo non si va. Le nuvole arrivano anche al centro e al sud, ma qui specie al sud di precipitazioni, insomma non ce ne sono, almeno non significative”.

Sottocorona si concentra poi sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Pur con qualche recupero non sono elevate, siamo un pochino sotto la media, quindi i valori possono andare oltre i venti gradi magari, ma non di molto. La tendenza nelle prossime 24 ore è in aumento, ci sono leggeri aumenti un po' su tutta la Penisola, anche se per tutta la settimana non ci sono grandi variazioni, però insomma domani qualche recupero ci può essere”.