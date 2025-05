Meteo, "tornano piogge e temporali forti": la data da segnare sul calendario

17 maggio 2025 a

Diminuisce il tempo a disposizione della tregua anticiclonica che sta favorendo in queste ore condizioni più stabili su gran parte d'Italia. La quiete atmosferica dettata dalla presenza dell'alta pressione "non si protrarrà oltre lunedì, ultima giornata all'insegna del bel tempo prevalente, poi una perturbazione pilotata da un vortice in arrivo dalla Francia determinerà un peggioramento nel corso di martedì a partire dal Nordovest": è questo l'aggiornamento pubblicato su 3bmeteo.com . Compariranno allora le prime piogge, "con fenomeni che si intensificheranno nel pomeriggio assumendo anche carattere temporalesco e localmente di forte intensità".

Come si legge sul sito, "piogge e temporali raggiungeranno la Lombardia, in serata anche il Nordest, seppur più attenuati". Il tempo peggiorerà anche sulle regioni centrali "con piogge e rovesci soprattutto in Toscana, più deboli in arrivo anche su Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo". Più soleggiato, invece, il Sud, "salvo qualche pioggia in serata su Campania e alta Puglia. Mercoledì, scrive il team di meteorologi, "il fronte dovrebbe sfilare verso est, ma riuscirebbe ancora ad attivare una certa instabilità al Nordest e sulle regioni adriatiche, specie centro-settentrionali". Atteso un miglioramento sul resto delle regioni.