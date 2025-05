Meteo, “tempo fortemente instabile”. Sottocorona e la data del nuovo peggioramento: quando arriva

13 maggio 2025 a

Addio definitivo alle incertezze del tempo? A fare un punto della situazione meteo ci pensa Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega come di consueto prima della puntata di Omnibus: “C’è qualche nuvola sull'Italia al mattino, siccome i fenomeni si attivano e si sono attivati anche nei giorni scorsi, soprattutto nel pomeriggio, grandi precipitazioni non ce ne sono, però qualcosa ovviamente nel pomeriggio cambia. Si vede che arriverà a sud ovest della Sardegna, adesso è piuttosto lontana questa zona di nuvole sull'Algeria, lì si sta formando una bassa pressione e andiamo a vedere quello che succederà e come ci interesserà”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “Nella giornata di oggi, martedì 13 maggio, i fenomeni quelli da instabilità, quelli che si attivano nel pomeriggio, rispetto a ieri sono sicuramente di meno, però ce n'è qualcuno ancora sulla zona alpina e prealpina, sull'Appennino settentrionale, Toscana, Umbria, poi l'Appennino centrale e poi l'Appennino meridionale, questa volta arrivano. A sud, a sud ovest della Sardegna si cominciano a vedere delle precipitazioni deboli. Nella giornata di domani, mercoledì 14 maggio, attenuazione di questi fenomeni del pomeriggio quasi ovunque, ne resta qualcuno sull'Alta Lombardia, Piemonte, Liguria di Ponente, proprio zone interne del centro, ma siamo veramente su una giornata in cui tutta questa instabilità del pomeriggio si attenua molto. Avanzano le nuvole verso la Sardegna e proprio nell'angolo in basso a sinistra cominciamo a vedere le precipitazioni forti. Questo cambia totalmente il tempo nella giornata di giovedì 15 maggio. Il peggioramento che arriva da sud ovest e prende tutte le regioni meridionali, parte di quelle centrali, è vero che andando a ben vedere le zone di precipitazioni più intense sono sul mare, dove danni non ne fanno, però le piogge arrivano ben presenti e si riattiva in parte anche al nord, sia sul Piemonte, sia sulla parte centro orientale, quindi parte delle Emilia, il Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, quindi un tempo fortemente instabile”.

Sottocorona si concentra poi sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “I valori sono più che buoni, più alti, già leggermente più alti rispetto alla giornata di ieri. Nella giornata di domani la tendenza è ancora in aumento, perché domani sarà una giornata addirittura con minori fenomeni nel pomeriggio, quindi ecco gli aumenti al nord, in parte al centro, un poco al sud, è chiaro che poi col peggioramento successivo non arriva aria fredda, ma sicuramente qualcosa calerà”.