Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 13 maggio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 13 maggio 2025

Ariete

Un bel 13 lo farete di certo, affari finanziari sotto la fortunata spinta della Luna-Sagittario e Venere nel vostro segno. Questa Luna è la più bella in assoluto, lancia anche un invito a partire, viaggiare, esplorare. Ottimi risultati nel campo degli affari, iniziative nel lavoro devono essere presentate in maniera perfetta. Possono sbocciare amori nuovi e duraturi, ma ci sono anche brevi e veloci avventure. Siete vincitori pure nelle gare internazionali. Viaggi si.

Toro

Passato il tornado della Luna piena, in mattinata quando entra in Sagittario troverete la quiete di cui avete bisogno per riorganizzare tutti quei lavori, iniziative e affari, che si sono fermati proprio a causa della Luna, che chiedeva attenzione per il privato, famiglia. Turisti per caso nella vita sentimentale. Quando preparate la valigia, insieme al necessario e al beauty case, mettete pure una confezione di avventure. Bisogna vivere questa bella gioventù nel cuore!

Gemelli

Luna passa in opposizione, transita in Sagittario, segno che influenza tutte le vostre associazioni, compreso il matrimonio. Sarà possibile qualche discussione anche con i figli, bisogna decidere cosa e quanto concedere finanziariamente. Opposizione rispetto a Giove, agita la coppia, comporta delle scelte da fare, ma generalmente sarete ben disposti e generosi verso gli altri, pronti ad aiutarli. Questo caldo strano disturba le corde vocali.

Cancro

I concorrenti non saranno forse cosi forti come sembra, però ci sono e ne dovete tener conto quando impostate affari e lavori. Luna in Sagittario è ottimista e influenza bene le entrate finanziarie, chissà non possa arrivare una sorpresa da un amico, amica, vi è successo più volte nella vita. Anche la simpatia aiuta il successo, quindi presentatevi agli altri sereni, avete il sostegno del Sole che risveglia i fiori primaverili, custoditi in un cassetto nascosto del cuore.

Leone

Tutte le stelle positive, citiamo solo gli astri che influenzano e aiutano la ricerca dell’amore: Venere-Marte-Nettuno-Giove. Ancora più immediata è la Luna in Sagittario, crea incredibili occasioni nel campo pratico, soddisfazioni morali e materiali. Riparate le gaffe commesse sotto il plenilunio, poi potrete vivere un giorno da Re!

Vergine

Dopo il brivido passionale del plenilunio, Luna oggi si sposta nel campo della famiglia, dove come prima cosa non dovete perdere la pazienza, dato che tutti i componenti sembrano agitati, come voi del resto. La salute ne risente, attenti perché non vi dovete concedere il lusso di stare fermi, adesso il lavoro chiama e va bene. Spazio alle amicizie, i sentimenti d’amore devono seguire gli impulsi dell’animo. Genitori: figli maggiorenni da sposare.

Bilancia

Riprendete quel progetto nuovo, rivoluzionario, e non pensate a quello che dicono gli altri. Un rappresentante della Bilancia, Oscar Wilde, chiosava: “Vivo nel terrore di non essere incompreso”. Partiamo dalla Luna in Sagittario perfetta per il commercio, trattative, investimenti, beni immobili. Nonostante Venere contro che vi stanca non sarete nemmeno sfiorati dal dubbio di non farcela, per questo guadagnerete, conquisterete e amerete.

Scorpione

L’avete vissuta la passione sotto Luna piena. Sul piano amoroso siete sempre stimolati da astri sexy, dovete essere cosi vivaci e dinamici anche in altri settori. Tutto sembra più chiaro e meno difficile dopo l’evento della Luna Piena nel Vostro segno. Che avrà riportato indietro qualche anno della vostra gioventù, voi giovani invece avete preso coscienza della vostra personalità. Viaggi e incontri con gente semplice, buona, generosa, vera. Come voi.



Sagittario

Arriva una calda Luna nel segno, una miniera per il lavoro e il guadagno. Avrà un contrasto con Saturno, significa che ci sarà qualche tensione in famiglia e nelle collaborazioni, ma gli aspetti che forma con Marte e Venere sono eccezionali per gli affari finanziari, con eventi clamorosi nella vita sentimentale. Venere appassionata, talvolta prepotente, ma quando al tramonto risplende nel cielo, come si fa a non amare?

Capricorno

La stagione del Toro, segno fratello, dovrebbe essere per voi anche divertimento, incontri di amicizia, viaggi spensierati, piccoli piacevoli lavori in casa, anche qualche “restauro” estetico. Il richiamo della famiglia è forte, il lavoro quasi al massimo come impegno mentale e arte della diplomazia. Messaggio di Venere ai giovani: il primo bacio non viene baciato dalle labbra, bensì dagli occhi.

Acquario

Tutta un’altra Luna! Ancora piena di luce transita per due giorni in Sagittario, il vostro amico da sempre, da dove sollecita in primo luogo Giove e Venere, significa che sarete amati. Potente l’aspetto con Plutone nel vostro segno aumenta il desiderio di fare cambiamenti nella sfera personale e domestica. Il vostro spirito viaggiatore porta verso i grandi spazi e orizzonti lontani, sarete amati follemente, prevediamo giorni di trionfo del sex. Fortuna.

Pesci

Luna in Sagittario per due giorni, possibile qualche fastidio con il fisico, Saturno corrisponde alle articolazioni, ai denti, alla pelle. Le stelle sono sempre in movimento, i cambiamenti arrivano anche senza il vostro diretto intervento, ma ricordatevi che Mercurio adesso vi mette in bella vista, le pareti hanno orecchie, non alzate la voce quando parlate di affari. È l’amore la forza che vince anche Saturno. Intenso rapporto genitori-figli.