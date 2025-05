Cerno: "Simion favorevole a Putin? Il governo Letta della Romania sfasciato al primo turno"

12 maggio 2025 a

A sei mesi dal caos e dalle polemiche seguite all’annullamento della consultazione nella quale si era affermato a sorpresa Calin Georgescu, la destra è tornata a trionfare alle elezioni presidenziali. Il leader dell’Alleanza per l’Unità dei Romeni (Aur), George Simion, è volato al 40,5% delle preferenze e ha innescato così il mal di pancia della sinistra. Se ne è discusso stasera, lunedì 12 maggio, a Quarta Repubblica. Il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, ha voluto fare chiarezza e rispondere a chi, vedendo trionfare Simion, ha subito gridato al fascismo. "Solo chi non sa niente di Romania può pensare che Simion sia favorevole a Putin", ha scandito dal centro dello studio.

Quanto accade in Romania, in realtà, "è molto semplice". "Al ballottaggio ci sono due partiti di destra. Perché? Perché i socialdemocratici e i liberali, cioè il governo Letta della Romania, si è sfasciato al primo turno. Hanno fatto un governo voluto da Ursula von der Leyen con la scusa di spendere bene i soldi, hanno aumentato gli stipendi pubblici, hanno assunto gente, hanno mandato la Romania fuori dai binari e la gente non ne può più", ha spiegato Cerno. La conseguenza è che, "nell'Europa di Ursula I, dei Macron, degli Scholz, che ci ripetono che sono tutti fascisti, che sono tutti cattivi, che hanno ragione sempre loro e il Green Deal", a vincere sono "gli altri".

L'esempio è presto fatto. "In Italia ha vinto la Meloni, in America ha vinto Trump, la Le Pen la devono tirare via con le indagini". In Romania, dunque, "sta succedendo semplicemente questo: i socialdemocratici liberali, che nei sondaggi erano dati vincenti, una specie di governo Draghi, sono stati cacciati due volte dai romeni a casa. Tutto il resto, Putin, le indagini, sono le cose che dicono quando bisogna che vinca sempre lo stesso", ha fatto notare il direttore de Il Tempo. Trump, per le teorie sostenute dalla sinistra, dovrebbe ora "essere in galera". E invece, ha chiosato Cerno, "mi pare che sia alla Casa Bianca".