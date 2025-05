Adinolfi senza filtri: "Fatico a muovermi, sarà una sfida". La moglie: "Lo ammiro"

Alice Antico 10 maggio 2025 a

a

a

Mario Adinolfi ha stupito il pubblico di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Il politico e giornalista 53enne ha scelto di mettersi in gioco in una delle esperienze più estreme della televisione. Per motivi fisici, non si è potuto lanciare dall’elicottero, ma è arrivato in barca, accolto con calore dalla conduttrice Veronica Gentili, che gli ha dedicato ampio spazio già nella prima puntata. Nel video di presentazione, Adinolfi ha ammesso con consapevolezza: “Ho pesato 220 chili, per me sarà una vera sfida sopravvivere. Faccio fatica a muovermi e a gestire la quotidianità. Ma ho voluto affrontare tutto questo per provare a ritrovare un contatto con la natura. Voglio dimostrare che l’impossibile, a volte, si può fare”. Accanto a lui, anche se a distanza, c’è stata sua moglie Silvia Pardolesi, che ha assistito dallo studio l’inizio dell’avventura del marito.

Stefano De Martino ribeccato con la ex: chi c'è con lui a Miami

“Questa esperienza ci ha spiazzato, ma lo ammiro per il coraggio. Non ho paura, lui ha la pelle dura e sa il fatto suo. Sono curiosa di vederlo così", ha ammesso Silvia. Il pubblico ha scoperto anche un lato tenero e ironico di Adinolfi, che durante la diretta ha scherzato: “La vera matta è Silvia, che ha passato 18 anni con me. Le donne sono sempre le più coraggiose. Mi ha impedito altri reality, ma stavolta mi ha lasciato andare.” Adinolfi non ha nascosto di vivere l’Isola come una sfida personale e simbolica: “Quando ho sentito parlare della teoria del calabrone, che dice che non dovrebbe volare ma lo fa, ho pensato che fosse perfetta per me". L’Isola, ha ammesso, "non la potrei fare, ma la sto facendo lo stesso”. Silvia, al contempo, ha raccontato a Gentili che questa occasione è arrivata per il giornalista dopo un momento familiare difficile: “Ho sentito che era giusto lasciargli questo spazio", ha detto con complicità.