Stefano De Martino ribeccato con la ex: chi c'è con lui a Miami

Alice Antico 09 maggio 2025 a

a

a

"Gilda fa parte della mia vita, ho un rapporto speciale con lei. Abbiamo una grandissima affinità" aveva detto Stefano De Martino nel 2018. All’epoca, lui e Gilda Ambrosio, nota influencer e stilista del brand "The Attico", avevano già vissuto una relazione importante. Ora, a distanza di anni, sono riapparsi fianco a fianco sulle spiagge di Miami, nelle foto esclusive pubblicate dal settimanale "Oggi". Le immagini hanno mostrato una giornata al Soho Beach House, resort di lusso nel cuore di Miami Beach. Tra i due, la sintonia è sembrata immediata: risate, confidenze, e relax sotto l’ombrellone fino all’ora di pranzo. Insieme a loro c’era anche Santiago, il figlio di Stefano e Belén Rodriguez, e un amico comune.

Video su questo argomento Bonolis e il retroscena a sorpresa su De Martino: "Lo volevo come mio sostituto. Poi..."

Questa volta, però, non si è trattato di una fuga romantica a due, ma di un viaggio condiviso con una comitiva di amici milanesi. Eppure, lo scambio di sguardi e i momenti trascorsi insieme hanno lasciato intuire che il legame tra Stefano e Gilda non si sia mai davvero spezzato. A confermarlo, una frase pronunciata da lei durante una delle loro cene a Miami, al ristorante Joe’s Stone Crab: "Stefano, ti voglio un mondo di bene", ha detto Gilda davanti a tutti, durante un brindisi. La dolcezza del gesto ha colpito i presenti e non ha fatto altro che alimentare le voci su un possibile ritorno di fiamma. Chissà quindi se, dopo il compleanno festeggiato con Santiago e i recenti cambiamenti nella sua vita, il ballerino partenopeo abbia riscoperto un pezzo del suo passato? O, forse, non lo abbia mai davvero archiviato.