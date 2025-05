Giornalista sviene in diretta a Fox News, il conduttore va avanti: scoppia la bufera

10 maggio 2025 a

Attimi di panico a "Fox News Night". La giornalista di politica Camryn Kinsey, mentre commentava alcune dichiarazioni rilasciate dall'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden sulla sconfitta di Kamala Harris, è svenuta ed è caduta dalla sedia. In studio è calato il gelo e il conduttore Jonathan Hunt, più che soccorrerla personalmente, si è assicurato che l'ospite ricevesse il sostegno necessario ed è andato avanti con la trasmissione. Un comportamento, questo, che è finito nel mirino dei telespettatori che hanno seguito in diretta e che, preoccupati, sono andati su tutte le furie. Il video dell'accaduto è finito presto in rete ed è lì che gli utenti hanno sollevato il polverone. "Non ha nemmeno provato a prenderla", "Quindi continuiamo a parlare? Un vero signore, che schifo", hanno scritto.

In visibile difficoltà per la situazione, Jonathan Hunt ha provato a mantenere il controllo della diretta. La produzione, però, ha deciso di interrompere la trasmissione e il giornalista ha riportato la decisione al pubblico: "Allora...stiamo per... andiamo a fare una pausa. Torniamo subito". Al termine della pausa, il conduttore ha aggiornato i telespettatori sulle condizioni di salute della giornalista: "Vogliamo darvi un rapido aggiornamento. Camryn è in piedi e si sta muovendo. Abbiamo i paramedici che la stanno visitando. Vi terremo aggiornati. Le auguriamo tutto il meglio". Parole che però non hanno placato gli animi e che, al contrario, hanno scatenato la polemica.