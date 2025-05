Papa Leone XIV, la bocciatura di Bannon: “La peggior scelta per i cattolici MAGA. È anti-Trump”

09 maggio 2025 a

a

a

"Leone XIV è un papa anti-Trump e la peggior scelta per i cattolici MAGA". Non usa tanti giri di parole l'ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon, nel commentare l'elezione di Robert Francis Prevost. Secondo quanto riportano i media Usa la scelta di Prevost è stata criticata anche da Laura Loomer, l'influencer cospirazionista di estrema destra molto ascoltata dal presidente Usa, che ha definito Leone XIV un "marxista". "È anti-Trump, anti-MAGA, a favore delle frontiere aperte ed è un marxista convinto come Papa Francesco. I cattolici non hanno nulla di buono da aspettarsi. Un'altra marionetta marxista in Vaticano", ha scritto Loomer sui proprio canali social.

Leone XIV congela il 'governo': "Riflessione prima di qualunque nomina"

Ieri, subito dopo la fumata bianca, il Presidente degli Stati Uniti Trump si era congratulato sul social Truth con il cardinale Prevost per la nomina a Papa: "Congratulazioni al cardinale Robert Francis Prevost, che è stato appena nominato Papa. È un tale onore rendersi conto che è il primo Papa americano. Che emozione e che grande onore per il nostro Paese. Non vedo l'ora di incontrare Papa Leone XIV. Sarà un momento molto significativo!".